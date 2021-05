Als we een productlisting van EB Games mogen geloven, zal Episode Yuffie geleverd worden via een downloadcode die je krijgt bij het aanschaffen van een fysieke kopie van Final Fantasy VII Remake: Intergrade. Dit betekent dat je na de aankoop deze code moet verzilveren om de uitbreiding met Yuffie te kunnen spelen.

Het is mogelijk dat Square Enix dit besloten heeft om tijd te besparen, maar het is jammer dat een – in principe – complete editie van een game niet in zijn volledigheid op de disc staat, wat de waarde van tweedehands versies ook niet ten goede zal komen. Mocht je trouwens al eerder de PlayStation 4 versie gekocht hebben, dan krijg je een gratis upgrade, maar dan zul je Episode Yuffie wel los moeten aanschaffen om van die content te kunnen genieten.

Final Fantasy VII Remake: Intergrade is vanaf 10 juni verkrijgbaar voor de PlayStation 5.