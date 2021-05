Via de Remote Play app is het mogelijk om PlayStation 4/5 games te spelen op je tablet, smartphone of pc. Mocht je echter beschikken over een iOS apparaat, dan moest je noodgedwongen je games spelen met een DualShock 4, simpelweg omdat de DualSense controller nog niet ondersteund werd.

Daar is nu verandering in gekomen, want met de eerdere iOS 14.5 update is het mogelijk om de DualSense controller te pairen met je iOS apparaat. Nu heeft ook Sony de Remote Play app een update gegeven, waarmee je vanaf nu dus met je DualSense controller gebruik kunt maken van de app.