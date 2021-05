Hood: Outlaws & Legends verscheen vorige week al in early access voor pre-orders, maar vandaag is de volledige release eindelijk daar voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5.

De game is momenteel alleen nog te downloaden vanuit de PlayStation Store. Je hebt twee verschillende edities: de normale editie voor €29,99 en de Year 1 Edition, waarbij voor de drie vooraf aangekondigde seizoenen de Battle Pass inbegrepen zit. Deze kost €49,99. Een fysieke release is wel aangekondigd, maar wanneer deze verschijnt is nog niet duidelijk.

De digitale release wordt in ieder geval uitbundig gevierd met een actievolle launch trailer, waarin alle klassen nogmaals in volle glorie worden uitgelicht. Check hem hieronder!