Vorige maand werd duidelijk dat Resident Evil 8: Village vanwege een deal tussen Sony en Capcom niet bij Game Pass zou zitten. Nu is er een nieuw bericht naar buiten gekomen die wellicht een reden of één van de redenen geeft waarom Capcom deze deal is aangegaan.

Voor het nieuwste deel in de serie is er gebruikgemaakt van ‘performance capture’, maar de ontwikkelaar heeft daar geen eigen studio voor. Jonathan Cooper van Game Anim heeft via Twitter laten weten dat Capcom daar de studio van Sony Santa Monica voor heeft gebruikt. Daarnaast heeft ook PlayStations eigen Visual Arts & Services Group hun medewerking verleend.