Volgende week worden we weer meegesleurd de nachtmerrie in, als Outbreak: Endless Nightmares uitkomt. Deze game is voornamelijk interessant voor de fans van retro survival/horror en kan eventueel in split-screen gespeeld worden.

Ben je net van de schrik bekomen na het magnifieke Resident Evil 8: Village (review hier!), is het alweer tijd voor een nieuwe horrorgame die zich volledig onderdompelt in retro stijl. Outbreak: Endless Nightmares is op drie manieren te spelen: met de klassieke vaste camera hoeken, in de derde persoon of in de eerste persoon. Je speelt dus precies zoals jij dat fijn vindt en er is extra aandacht besteed aan het zichtbaar maken van belangrijke loot, zodat het op alle drie de manieren goed speelbaar is.

Met de keuze uit zes verschillende personages om mee te overleven, heb je ook keuzevrijheid in welke speelstijl het beste bij je past. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal en capabiliteiten. Check de launch trailer alvast hieronder en besluit of het iets is wat je in de gaten wilt houden… of liever niet.

Voor meer info, check het PlayStation Blog.