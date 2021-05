Capcom heeft mogelijk een probleem omtrent een van de bazen in Resident Evil 8: Village. De Nederlandse filmregisseur Richard Raaphorst heeft een monster gecreëerd voor zijn found footage horrorfilm ‘Frankenstein’s Army’. Deze film verscheen in 2013 en tot zijn verbazing komt het monster uit de film één-op-één terug in de nieuwe game van Capcom. Dit zonder dat hem om toestemming is gevraagd, wat hem frustreert.

Let op, het volgende kan spoilers bevatten. In de film komt een monster voor dat voor een groot deel mens is, maar zijn hoofd bestaat uit een propeller. Gaandeweg de film wordt dit monster door een groep soldaten uitgeschakeld, waarvan de je beelden in de video hieronder kan bekijken. In Resident Evil 8: Village komt er een monster voor met de naam ‘Sturm’ en die vertoont wel erg veel gelijkenissen met het monster uit de film van Raaphorst.

In een interview met Eurogamer zegt de regisseur dat de scene uit de game lijkt op een animatie voor zijn film. Dit mede door het kleurgebruik en de manier waarop dit monster uitgeschakeld wordt. Raaphorst zit met gemengde gevoelens, zo laat hij optekenen en hij verwacht niet dat hij er nog iets voor krijgt. Dit omdat de rechten van de film niet bij hem liggen, maar bij MPI Media Group.

“At first I felt pissed, then I felt proud. Now, I see all the reactions and I feel pissed again, and insulted. It’s so difficult to come up with a great design. It’s really hard to actually think about something that communicates as a cool design. It’s not just that ideas are floating around that you can grab. It’s actually hard labour. Then they just grab it and put it somewhere in the game. It’s creative abuse.”