Sony maakt elke maand bekend welke content het goed heeft gedaan in de PlayStation Store en dat dan van een maand eerder. Nu we in mei zitten is bekend geworden welke games goed hebben verkocht in april en op de nummer een positie in de PlayStation 5 charts zien we FIFA 21. Outriders heeft het ook zeker niet gek gedaan en staat op de tweede plek, gevolgd door It Takes Two.

Indrukwekkend is de vierde positie van Returnal, gezien die game op de laatste dag van april uitkwam en gelijk zo hoog in de lijst weet te eindigen. Voor de rest zijn het over het algemeen titels die al wat langer verkrijgbaar zijn. Dit geldt ook voor de PlayStation 4 en PlayStation VR. Bij de free-to-play games is Enlisted de nieuwkomer tussen voor de rest uitsluitend games die al langer verkrijgbaar zijn.

Hieronder de vier overzichten op een rij met daarin alle titels die de top tien of twintig in april hebben bereikt.

PS5

FIFA 21 Outriders It Takes Two Returnal Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed: Valhalla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Mortal Kombat 11 Marvel’s Avengers Disco Elysium – The Final Cut Hitman III NBA 2K21 DiRT 5 Demon’s Souls Watch Dogs: Legion Borderlands 3 No Man’s Sky Immortals: Fenyx Rising Tom Clancy’s Rainbow Six Siege MLB The Show 21

PS4

Grand Theft Auto V FIFA 21 F1 2020 Minecraft ARK: Survival Evolved The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition Call of Duty: Black Ops Cold War Gran Turismo Sport eFootball PES 2021 Season Update Ghost of Tsushima Call of Duty: Modern Warfare The Last of Us Part II The Crew 2 Tekken 7 Outriders Fall Guys: Ultimate Knockout It Takes Two NBA 2K21 Naruto to Boruto: Shinobi Striker Jump Force

PS VR

Beat Saber Job Simulator Superhot VR Creed: Rise to Glory Alvo VR The Walking Dead Onslaught Doom 3: VR Edition Swordsman VR Arizona Sunshine Gorn

Free-to-play (PS5 + PS4)