Het is alweer meer dan vijf jaar geleden dat Uncharted 4: A Thief’s End uitkwam. De veelgeprezen game is miljoenen keren verkocht, hoewel niet duidelijk is waar het exacte verkoopaantal precies op staat. Helaas zijn die details niet vrijgegeven, maar wel weten we nu dat de game door maar liefst 37 miljoen mensen is gespeeld.

Naughty Dog heeft via Twitter een infographic (zie hierboven) gedeeld en daarin lezen we dat aantal samen met wat andere interessante statistieken. Met 37 miljoen spelers voor de game mag Uncharted 4: A Thief’s End buitengewoon succesvol genoemd worden, maar hieronder vallen ongetwijfeld ook spelers die de game via PlayStation Plus verkregen hebben.

De laatste keer dat we iets over verkoopcijfers vernamen was in 2019, toen stond de game op 16 miljoen verkochte exemplaren. Dat maakt dat de game nu een kleine twee jaar later ongetwijfeld rond de 20 miljoen verkopen schommelt, maar het bereik is desalniettemin nog groter.