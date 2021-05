Altijd al die befaamde gele trui willen dragen? Waag je dan binnenkort aan het nieuwste seizoen van Tour de France, waar dit jaar de Belgische topsporter Wout van Aert op de box-art prijkt.

De game biedt dit jaar een getrouwe, nieuwe route die begint in Bretagne en eindigt in Parijs. Met een rit die tweemaal de Mont Ventoux op en af gaat en 58 tijdrit kilometers bevat, is dit een van de langste edities ooit. In de nieuwste game mag je, naast de nieuwe etappes, ook een tal van verbeteringen verwachten. Deze check je hieronder, samen met de aankondigingstrailer die je middenin de peloton actie gooit.

Tour de France 2021 is verrijkt met vele verbeteringen en nieuwe features, inclusief: De officiële route van de Tour de France 2021

De My Tour-mode is opnieuw ontworpen, met meer aanpassingsopties en 89 etappes

Een nieuw herstelsysteem voor extra realisme

Realistischer pelotongedrag

Uitrusting en onderdelen van meer verschillende, officiële merken

Tour de France 2021 ligt vanaf 3 juni in de winkels voor de PS4 en PS5.