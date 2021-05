Sony werkt momenteel aan een opvolger van PlayStation VR die samen zal werken met de PlayStation 5. Deze nieuwe vr-headset reduceert het aantal kabels tot slechts één en komt met een nieuwe set controllers, waarover al wat details bekendgemaakt zijn. UploadVR heeft nog wat meer informatie weten te achterhalen en als dat blijkt te kloppen, dan ziet het er erg goed uit voor dit nieuwe model.

De website heeft uit verschillende bronnen begrepen dat de totale resolutie 4000×2040 is, opgedeeld 2000×2040 per oog. Deze totale resolutie is goed voor ruwweg 8.16 miljoen pixels. Dit is een flinke upgrade tegenover de Full HD resolutie die PlayStation VR nu biedt. De aansluiting zal ook erg gemakkelijk gaan, gezien enkel een USB-C kabel gebruikt wordt die voorin de PlayStation 5 gestoken moet worden voor gebruik.

De headset zou ook gebruikmaken van ‘foveated rendering’ en dat betekent dat de headset kan detecteren waar je naar kijkt en de objecten die je ziet worden dan in een hogere resolutie met meer detail gepresenteerd. Iets wat dankzij de SSD van de PlayStation 5 te realiseren valt. Verder zou de headset een motor bevatten en die is in staat om soortgelijke haptische feedback als de DualSense controller weer te geven, wat de ervaring nog intenser kan maken.