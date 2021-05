Na een John Rambo teaser vorige week en een John McClane teaser eerder deze week is het een kwestie van tijd totdat deze personages hun opwachting maken in Call of Duty: Warzone. Via Twitter weten we nu wat meer over Rambo, want er is een videoteaser gedeeld en die kan je hieronder bekijken.

Deze teaser laat wat beelden zien en daarbij staat de datum van 20 mei 2021. Kortom, dat lijkt de datum te zijn waarop deze actieheld naar Call of Duty: Warzone komt. Of dat ook voor John McClane geldt is op dit moment nog niet duidelijk, maar daar komen we snel genoeg achter.