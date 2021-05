Ondanks de penibele voorraadsituatie blijft de PlayStation 5 immer goed verkopen. In de Verenigde Staten is de nieuwe hardware al de snelst verkopende console in de geschiedenis, maar ook in Japan doet de witte krachtpatser het uitstekend, zo blijkt uit een analyse van Famitsu.

In het land van de rijzende zon zit de PlayStation 5 in de 25ste week en sinds de launch zijn er 689.000 units verkocht. Dit is meer dan de PlayStation 4 in dezelfde periode wist te bereiken, toen de teller na eenzelfde periode op 648.000 stuks stond. Tot nu toe heeft Sony bijna 8 miljoen PlayStation 5 units verscheept.

De voorraad is echter nog steeds erg karig en het Japanse bedrijf verwacht zelfs dat deze situatie tot aan volgend jaar zal blijven aanhouden. Naar verluidt gaat er een redesign in 2022 in productie die zal werken met aangepaste componenten om zo aan de vraag te kunnen voldoen.