SnowRunner is alweer ruim een jaar oud, maar voor ontwikkelaar Saber Interactive is het einde nog lang niet in zicht. Via de onderstaande trailer heeft men namelijk het vierde seizoen aangekondigd voor de hectische off-road ervaring: ‘New Frontiers’.

New Frontiers zal vanaf 18 mei aanstaande van start gaan en je meenemen naar Amur Oblast in Rusland, een map met een afmeting van 12km² die uiteraard bol zal staan van missies die je door de woeste kou loodsen. Daarnaast worden een tweetal nieuwe wagens toegevoegd: de ZiKZ 605-R en de Khan 317 Sentinel scout, tezamen met exclusieve items voor eigenaren van de season pass of Deluxe Edition van de game.

Dat, en meer, zie je in de trailer hieronder.