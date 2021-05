Zoals Sony in de afgelopen jaren vaker heeft gedaan, keren ook dit jaar de Days of Play terug en via het PlayStation Blog zijn nu de eerste details bekendgemaakt. Normaliter gaat het vooral om een promotionele actie, waarbij je hard- en software tegen een scherpe prijs kunt aanschaffen. Voor 2021 doet Sony er een schepje bovenop met meer community gerichte activiteiten.

Om saamhorigheid te creëren zijn er verschillende doelen gezet die de PlayStation community samen kan bereiken. Bij het bereiken van die doelen krijg je als deelnemer exclusieve PlayStation Network avatars, alsook thema’s voor de PlayStation 4. Dit gaat allemaal geautomatiseerd, want het enige wat je moet doen is jezelf aanmelden en jouw activiteiten op de PlayStation dragen dan automatisch bij aan het community doel.

Je kunt je hier registreren en dit is mogelijk tot 31 mei. De eerste fase begint echter al op 18 mei, gevolgd door fase 2 op 25 mei en fase 3 op 2 juni. Als je je hebt aangemeld, dan doe je automatisch mee aan alle fases en hieronder op een rijtje wat de doelen en bonussen zijn bij deelname:

Doelen

Games doel – Speel een bepaald aantal PlayStation 4 en 5 games elke week. Het is de bedoeling om de games die je speelt minimaal een uur te spelen en elk uur telt mee voor het gezamenlijke doel. Je krijgt dubbele punten als je een game met je vrienden speelt, maar die moeten ook aangemeld zijn.

Trophies doel – Samen met de games spelen is een ander doel een bepaald aantal Trophies per week verzamelen. Elke deelnemer mag maximaal zes Trophies bijdragen aan het grotere doel.

Bonus doel – Als de eerste twee doelen bereikt worden voor het einde van de fase, dan zal er een bonus doel actief worden, zodat de spelers bezig kunnen blijven.

Fases

Fase 1: 18 mei 09.00 uur – 25 mei 08.59 uur

Games doel: 2.4 miljoen games gespeeld

Trophies doel: 7.2 miljoen Trophies verzameld

Bonus doel: 3.0 miljoen games gespeeld en 8.8 miljoen Trophies verzameld

Prijs: Exclusief PSN-avatar en dynamisch PS4-thema

Fase 2: 25 mei 09.00 uur – 1 juni 08.59 uur

Games doel: 2.9 miljoen games gespeeld

Trophies doel: 8.5 miljoen Trophies verzameld

Bonus doel: 3.6 miljoen games gespeeld en 10.4 miljoen Trophies verzameld

Prijs: Vijf exclusieve PSN-avatars

Fase 3: 1 juni 09.00 uur – 8 juni 08.59 uur

Games doel: 3.0 miljoen games gespeeld

Trophies doel: 9.0 miljoen Trophies verzameld

Bonus doel: 3.7 miljoen games gespeeld en 11.0 miljoen Trophies verzameld

Prijs: Exclusief PSN-avatar en dynamisch PS4-thema

De huidige voortgang kan je zodra de eerste fase van start gaat hier vinden.

Sale

Ook de traditionele Days of Play sale keert weer terug en die begint ergens later deze maand. Zowel PlayStation 4 als PlayStation 5 games zullen in prijs omlaag gaan, alsook geselecteerde accessoires. Daarover mogen we binnenkort meer details verwachten.

Tot slot laat Sony nog weten dat er een gratis multiplayer weekend op stapel staat. Iedereen die geen actief PlayStation Plus abonnement heeft kan dan ook online games spelen.