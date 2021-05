Resident Evil VII werd goed ontvangen door gamers en dat was ook terug te zien in de verkopen. Het zevende deel is de best verkopende game in de reeks tot op heden en het spel wordt nog steeds jaarlijks dik 1 miljoen keer verscheept. Nu ligt Resident Evil 8: Village in de (digitale) winkels en het ziet er naar uit dat ook dit deel erg goede zaken doet.

Capcom heef laten weten dat er binnen een week na de lancering van Resident Evil 8: Village er maar liefst meer dan 3 miljoen exemplaren zijn verscheept. Het gaat dan om verscheepte fysieke exemplaren en verkochte digitale versies. Deze verkopen zijn te vergelijken met die van Resident Evil 2 Remake in de eerste week, die nu qua totale verkoopaantallen net onder deel zeven zit.