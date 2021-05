Halverwege maart ging de eerste episode van The Agency van start in The Crew 2. Dit is een seizoensgebonden uitbreiding met allerlei activiteiten in het teken van Motorflix, wat de content van een verhaal voorziet. Nu de eerste episode ten einde is gekomen, gaat gelijk de tweede episode van start en wel vandaag.

Deze tweede episode heeft de naam ‘The Game’ gekregen en uit de trailer hieronder leren we dat het vooral op stunten en absurde voertuigen gericht is. Spelers hebben dus weer nieuwe content om mee aan de gang te gaan en dit alles is vanaf vandaag in The Crew 2 beschikbaar.

Meer weten over de game? Check dan hier onze review.