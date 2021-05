Grote uitgevers zijn altijd op zoek naar nieuwe studio’s om aan zich te binden, waar Microsoft vorig jaar september een goed voorbeeld van was door heel Bethesda op te kopen. Dontnod heeft laten weten dat ook zij door verschillende partijen zijn benaderd voor overname.

CEO Oskar Guilbert heeft in een interview met IGN aangegeven dat de ontwikkelaar verschillende aanbiedingen heeft gehad. Dontnod wil echter onafhankelijk blijven, zodat ze hun eigen visie kunnen blijven volgen. Daarom werden de desbetreffende partijen stuk voor stuk netjes afgewezen.

“To be honest, we refused several proposals. There are a lot of people who are interested [in] the game industry and see the game industry as a new El Dorado for investing. But for us, it was really important that the historic shareholders still have the majority, and still can keep the company independent. That’s something really important for us.”

“The values, the kind of games we want to do — it’s really important for us that we keep this identity of the company for the future. […] I don’t want to be pretentious, but we’re one of the game companies which do these kinds of games — like Life is Strange, like Tell Me Why, and Vampyr also in a sense. We really want to continue doing this. And we are lucky because our current partners, our people who put a lot of money in our company still let us do what we want to do.