Taalleerkrachten merken vandaag de dag steeds vaker op dat de jeugd niet graag meer leest. Boeken worden steeds minder populair en andere soorten media krijgen steeds meer de bovenhand. Een erg spijtige zaak uiteraard, maar daar willen Ubisoft en De Leescoalitie iets aan doen! Ze sloegen de handen in elkaar en startten een project op dat jongeren terug aan het lezen moet zetten. “Readification” werd het project genoemd.

Om lezen weer aantrekkelijk te maken, werden verhalen geschreven die een directe link hebben met Ubisoft-games. Als eerste project is zo bijvoorbeeld Assassin’s Creed: Valhalla aan de beurt. Deze verhalen krijgen begeleidende visuals, videobeelden, audiofragmenten en nog veel meer om zo een unieke leeservaring te geven. Auteurs Margje Woodrow en Ronald Giphart schreven beiden een “Verborgen Verhaal” dat past binnen het universum van Assassin’s Creed. “Het grootse feest voor Bent” is nu al te lezen en “Alf” verschijnt op 18 mei. Je kan toegang krijgen tot het project via de “Ubisoft Special” app voor zowel Android als iOS.

De jeugd weer aan het lezen zetten is erg belangrijk, zo beseft ook Eveline Aendekerk van De Leescoalitie:

‘De samenwerking met Ubisoft is een heel spannende maar vooral ook belangrijke stap om leesplezier bij jongeren aan te wakkeren. Jongeren bereik je niet alleen door tegen ze te zeggen hoe belangrijk en fijn lezen is. Je moet ze daarnaast weten te raken op een plek waar ze al graag zijn. De fictieve wereld van games is zo’n plek waar al heel veel jongeren zitten en waar het lezen van verhalen eigenlijk heel goed bij past. De introductie van Readification is een eerste stap waarmee we jongeren een unieke leeservaring kunnen bieden en hopelijk het leesplezier gaan vergroten. Het is enorm bijzonder om op deze manier de twee ogenschijnlijk schurende werelden van literatuur en gaming bij elkaar te brengen.’

Uiteraard geldt dit ook voor degenen onder ons die zich niet meer bij de ‘jongeren’ rekenen. Videogames zijn leuk, maar zo nu en dan een goed boek bij je nemen is zeker en vast ook de moeite waard!