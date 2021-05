Electronic Arts heeft aangekondigd dat hun jaarlijkse show onder de noemer ‘EA Play’ ook dit jaar weer terugkeert. Normaal gesproken wordt dit evenement vlak voor de E3 gehouden, maar dit jaar kiest EA voor een ander tijdstip. Zo zal deze showcase in juli plaatsvinden, op dag 22 om precies te zijn.

Een tijd is nog niet bekendgemaakt, maar dat zal waarschijnlijk ergens in de avond zijn. Verdere details zijn eveneens niet bekendgemaakt, maar de verwachting is dat EA hier meer van de nieuwe Battlefield zal laten zien. Ook SKATE 4 zal ongetwijfeld voorbij komen naast een aantal titels die bij Codemasters in de maak zijn.

Met het aantrekken van Codemasters heeft EA z’n portfolio aan racegames aanzienlijk kunnen uitbreiden en de eerstvolgende release vanuit de Britse studio is natuurlijk F1 2021.