De game Skull & Bones werd in 2017 aangekondigd en we hebben de game destijds zelfs op de E3 kunnen spelen. Nu jaren later is de game nog altijd niet verschenen vanwege meerdere keren uitstel en het ziet er niet naar uit dat de game alsnog binnen aanzienlijke tijd zal verschijnen. Ubisoft heeft de titel namelijk opnieuw vooruitgeschoven.

De release van Skull & Bones staat nu voor ergens in het volgende fiscale jaar, dit loopt van 1 april 2022 tot 31 maart 2023. Het gaat dus nog wel even duren vooraleer deze game uitkomt. Ubisoft focust zich dit jaar op andere titels en dat zijn de volgende:

Far Cry 6

Rainbow Six Quarantine

Riders Republic

The Division: Heartland

Roller Champions

Er zit dit jaar dus vooralsnog ook geen Assassin’s Creed in de line-up van de uitgever, maar dat viel enigszins te verwachten gezien die franchise nu eens per twee jaar van een nieuw deel wordt voorzien.