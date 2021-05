De Battlefield 6 onthulling vindt in juni plaats. Dat laat uitgever Electronic Arts weten in een gesprek met investeerders. Daarin werd ook bevestigd dat de game naar de vorige generatie consoles komt. Na alle geruchten en stoere marketing praat over de next-gen Battlefield, is het erg interessant om te zien wat de game dan op onder meer de PlayStation 4 moet inleveren.

Words that rhyme with Soon: June

Boom — Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021

Vooral als je bedenkt dat Electronic Arts eerder dit jaar nog zei dat ‘Battlefield 6 alles uit de nieuwe consoles haalt om immense gevechten, met meer spelers dan ooit tevoren, op mappen met een ongekende schaal en destructie te verwezenlijken’. Ambitieus is het zeker, maar daarentegen zitten er vier studio’s op dit project. Wat denken jullie? Hoogmoed of gaan we echt wat beleven?