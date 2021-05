Gabe Newell hint naar de mogelijke komst van Steam op consoles. Gedurende een panel in Nieuw-Zeeland werd de oprichter van Valve gevraagd of Steam ook ooit op de consoles beschikbaar gaat zijn. In plaats van met ja of nee te antwoorden, liet Newell weten dat iedereen daar eind dit jaar meer over weet. Erg cryptisch natuurlijk, maar er wordt blijkbaar wel aan iets gewerkt.

“You will have a better idea of that by the end of this year.”

Persoonlijk vind ik dat niet interessant. Steam is voor mijn pc en op mijn consoles heb ik genoeg andere dingen te spelen. Ik zie liever een aankondiging van Half-Life: Alyx voor de PlayStation VR 2. Mocht het er van gaan komen, zouden jullie Steam op jullie consoles gaan gebruiken?