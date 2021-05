Sony PlayStation heeft vandaag een nieuwe sale gelanceerd in de PlayStation Store. Het gaat hier om de ‘Extended Play’ sale die twee weken beschikbaar is en voor het actuele aanbod kan je hier in de PlayStation Store terecht.

Wat goed bij de benaming van deze sale aansluit zijn meer volledige edities van games. Dit betekent dat je verschillende Deluxe Editions aan kunt schaffen, alsook Season Passes en meer, en dat voor een gereduceerde prijs. Dus meer content voor minder geld.

Met meer dan 400 aanbiedingen zit er ongetwijfeld wat interessants voor je tussen, hieronder een greep uit het aanbod.

Destiny 2: Beyond Light – Van €39,99 voor €26,79

Destiny 2: Beyond Light + 1 Season – Van €49,99 voor €33,49

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Van €69,99 voor €45,49

FIFA 21 Champions Edition – Van €89,99 voor €24,29

Tony Hawk’s Pro Skater™ 1 + 2 – Cross-Gen Deluxe-bundel – Van €54,99 voor €43,99

WRC 9 Deluxe Edition FIA World Rally Championship PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €31,49

UFC 4 Deluxe Edition – Van €79,99 voor €39,99

Rogue Company: Rogue Edition – Van €24,99 voor €18,74

Assassin’s Creed: Odyssey – Ultimate Edition – Van €114,99 voor €34,49

Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition – Van €39,99 voor €19,99

Destiny 2: Forsaken – Van €24,99 voor €12,49

Mortal Kombat 11 Kombat Pack – Van €14,99 voor €8,99

Mortal Kombat 11 Kombat Pack 2 – Van €19,99 voor €9,99

Final Fantasy XV Season Pass – Van €14,99 voor €7,49

Remnant: From the Ashes – Subject 2923 – Van €9,99 voor €4,99

DOOM + Wolfenstein II Bundle – Van €54,99 voor €21,99

Dishonored & Prey: The Arkane Collection – Van €99,99 voor €49,99

The Surge 2 – Van €49,99 voor €12,49

The Surge 2 – Season Pass – Van €14,99 voor €7,49

Call of Duty: Ghosts Gold Edition – Van €69,99 voor €23,09

Bee Simulator – Van €39,99 voor €13,99

Call of Duty: WWII – Digital Deluxe – Van €99,99 voor €39,99

Batman: Return to Arkham – Van €49,99 voor €14,99

Stellaris: Console Edition – Deluxe Edition – Van €59,99 voor €19,79

