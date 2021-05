Net zoals bij Assassin’s Creed: Odyssey krijgt het laatste deel – Valhalla – een aantal grote uitbreidingen, die wat meer supernatuurlijke elementen zal aantikken. De eerste uitbreiding, die The Wrath of the Druids heet, is na een uitstel van twee weken vandaag verschenen.

The Wrath of the Druids is gebaseerd op volksverhalen en de geschiedenis van het Ierland uit de negende eeuw. Natuurlijk komen een paar historische figuren om de hoek kijken en krijgt Eivor toegang tot nieuwe wapens, vaardigheden en quests.

Uiteraard mag een trailer om de release te vieren niet ontbreken, de beelden daarvan kun je hieronder bekijken.