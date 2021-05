Met nog een kleine maand voor de boeg kunnen we nu dan echt beginnen met aftellen: vanaf 12 juni is Ratchet & Clank: Rift Apart verkrijgbaar voor de PlayStation 5. Voorafgaand aan de release mochten een aantal nieuws outlets al wat beelden zien en delen van het aankomende avontuur.

We hebben daarom een aantal fragmenten van de genoemde preview sessies hieronder geplaatst, en we moeten zeggen, Rift Apart ziet er weer uit als een fantastische game. We willen je wel graag waarschuwen voor eventuele spoilers in de onderstaande beelden.