Afgelopen dinsdag lanceerde Season of the Splicer in Destiny 2 en daarvoor heeft Bungie ook een update uitgerold. Het blijkt echter dat deze update met iets meer features is gekomen dan de bedoeling was, want Bungie heeft per ongeluk de cross-play functionaliteit aangezet.

Deze functie is voor Destiny 2 in ontwikkeling en zal pas later dit jaar officieel uitgerold worden. Maar door een fout in de game is dit alsnog kortstondig mogelijk. Bungie geeft aan dat ze dit per abuis hebben gedaan en dat ze de functie snel weer zullen uitschakelen.

Zolang het beschikbaar is mag cross-play als een sneak peak gezien worden, aangezien de ontwikkeling officieel nog niet klaar is. Dataminers hebben overigens al opgedoken dat er een cross-play beta aan zit te komen, maar wanneer precies is nog niet bekend.

Gezien de functie al werkend in de game zit en nu deze informatie is opgeduikeld, lijkt het niet lang meer te gaan duren. Zodra er officiële aankondigingen gedaan worden omtrent cross-play, dan lees je het hier.