Samen met eerder vrijgegeven hands-off preview beelden, hebben Insomniac Games en Sony nog een aantal screenshots vrijgegeven van Ratchet & Clank: Rift Apart, die volgende maand moet verschijnen. Het gaat in totaal om zes screenshots die er stuk voor stuk werkelijk fantastisch uitzien.

De chaotische actie die we kennen van de franchise lijkt centraal te staan in de beelden, en als we afgaan op de beelden weet Insomniac Games behoorlijk wat kracht uit de PlayStation 5 te persen. Je kunt overigens op de afbeeldingen klikken om ze te vergroten. Kijk hieronder en geniet!

Ratchet & Clank: Rift Apart is vanaf 12 juni exclusief verkrijgbaar voor de PlayStation 5.