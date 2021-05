4A Games maakte eind vorig jaar bekend dat Metro: Exodus ook naar de PlayStation 5 zou komen en vorige week liet de ontwikkelaar weten dat deze upgrade/versie op 18 juni beschikbaar zal worden gesteld. Nu is er een video verschenen die de verschillende verbeteringen belicht en de PS4- met de PS5-versie vergelijkt.

Het grootste ‘selling point’ van Metro: Exodus voor de huidige generatie console van Sony is het gebruik van ray tracing. De nieuwe techniek wordt in deze game gebruikt voor de belichting. Hierdoor krijg je een meer realistische wereld voorgeschoteld.

Tevens zullen de graphics er een stuk scherper uitzien. De PS4-versie draaide op 1080p en de PS5-versie verhoogt deze resolutie naar 4K. Metro: Exodus – Enhanced Edition speelt ook lekkerder dan voorheen, want de framerate is opgeschroefd naar 60 fps.

Wat er allemaal nog meer is verbeterd in Metro: Exodus – Enhanced Edition kan je in de trailer hieronder bekijken.