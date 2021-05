Naast de Extended Play sale in de PlayStation Store heeft Sony nog een tweede sale gelanceerd. Deze draagt de veelzeggende benaming ‘Games voor nog geen €15,-‘, wat dus betekent dat de maximale prijs €14,99 is. Met ruim 240 aanbiedingen zitten ook hier erg scherpe deals tussen, dus kijk zeker even of er wat leuks voor je tussen zit.

Hieronder een greep uit de aanbiedingen, voor het complete overzicht kan je hier in de PlayStation Store terecht.

Need for Speed: Payback – Van €29,99 voor €7,49

Little Nightmares – Van €19,99 voor €4,99

Tomb Raider: Definitive Edition – Van €19,99 voor €2,99

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja STORM Legacy – Van €69,99 voor €13,99

LittleBigPlanet 3 – Van €19,99 voor €9,99

Need for Speed – Van €19,99 voor €4,99

inFAMOUS: Second Son – Van €19,99 voor €9,99

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan – Van €29,99 voor €9,89

Sniper Elite V2 Remastered – Van €34,99 voor €5,24

Just Cause 4: Reloaded – Van €39,99 voor €7,99

The Long Dark – Van €24,99 voor €8,74

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition – Van €59,99 voor €9,59

Saints Row IV: Re-Elected – Van €19,99 voor €4,99

Alien: Isolation – Van €34,99 voor €8,74

Construction Simulator 3 – Console Edition – Van €14,99 voor €8,99

Castle Crashers Remastered – Van €16,99 voor €10,19

MotoGP 14 – Van €9,99 voor €1,49

Sudden Strike 4: The Pacific War – Van €19,99 voor €9,99

Late Shift – Van €12,49 voor €9,36

PROTOTYPE – Van €29,99 voor €5,99

SENRAN KAGURA Burst Re:Newal – Van €39,99 voor €14,79

The Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries – Van €12,99 voor €5,19

Wizard of Legend – Van €15,99 voor €6,39

Agents of Mayhem – Total Mayhem Bundle – Van €29,99 voor €7,49

