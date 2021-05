We zijn al geruime tijd op de hoogte van de Prince of Persia: The Sands of Time remake, maar een definitieve releasedatum is nog niet gegeven. Ubisoft heeft nu wel laten weten voor welke datum de remake in ieder geval moet verschijnen.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake had eigenlijk al een paar maanden in de schappen moeten liggen. Na negatieve feedback op de eerste trailer werd de game echter tot tweemaal toe uitgesteld. Wanneer we de vernieuwde versie van The Sands of Time nu mogen verwachten is tot op de dag van vandaag onbekend.

Nu is duidelijk geworden dat het de bedoeling is dat de remake voor 31 maart 2022 op de markt verschijnt. In het ergste geval zal de game dus pas volgend jaar te spelen zijn. Dit laat wel zien dat Ubisoft de negatieve feedback serieus heeft genomen en echt grote veranderingen wil doorvoeren, voordat de remake van The Sands of Time verschijnt.