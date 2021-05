PlayStation 5-bezitters moeten nog even wachten op hun native-versie van Sniper Ghost Warrior: Contracts 2, PS4-eigenaren kunnen op 4 juni echter al met de game aan de slag. Om je alvast warm te maken is er een nieuwe video verschenen, die laat zien welke mogelijkheden je tot je beschikking hebt als je op avontuur gaat.

De Sniper Ghost Warrior-serie werd niet goed ontvangen door de pers, de games verkochten desondanks toch steeds goed genoeg om nieuwe delen te rechtvaardigen. In 2019 schakelde de reeks over naar ‘Contracts’, waarmee volgens de ontwikkelaar ‘terug naar de basis’ werd gegaan. Dit resulteerde in een vermakelijke game.

Met Contracts 2 borduurt CI Games verder op de formule van het eerste deel en men belooft dat de game de meest realistische sniper game ooit zal worden. Om dit te bewerkstellen wordt er gebruik gemaakt van een verbeterde engine, die zorgt voor betere graphics. Je zal ook meer dan ooit je zenuwen in bedwang moeten houden, want sommige doelwitten zal je van meer dan één kilometer afstand uit moeten schakelen.

Wat je allemaal tot je beschikking hebt om je missies tot een goed einde te brengen kan je in de trailer hieronder checken.