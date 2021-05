De deal van de week is weer terug in de PlayStation Store en deze keer kunnen horror liefhebbers hun hart ophalen. Na de griezelige survival game The Forest is nu het uiterst sfeervolle Little Nightmares II in de aanbieding. Wij waren ook zeer te spreken over deze game en gaven Little Nightmares II een nette 8.5 in onze review.

Het gaat hier om zowel de standaard als de Deluxe Edition die van een korting zijn voorzien. Wanneer je een van de onderstaande versies aanschaft, dan kan je deze op de PS4 en PS5 spelen. De standaard uitgave is voorzien van 20% korting en de Deluxe variant van 25% korting.

Zoals gebruikelijk kom je via de bovenstaande links rechtstreeks in de PlayStation Store terecht.