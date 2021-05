Volgende maand kunnen spelers aan de slag met het actievolle Scarlet Nexus. Deze titel is te herkennen aan de anime-stijl, snelle actie en personages die over unieke krachten beschikken om de planeet te redden van de ondergang. Heb je na al het nieuws omtrent deze game nog geen beeld van wat je ervan kan verwachten? Geen nood: er komt later deze maand namelijk een demo van Scarlet Nexus uit.

Op 28 mei zal je zelf aan de gang kunnen met deze titel op zowel de PS4 als de PS5. Hoe groot en lang de demo zal zijn is nog niet bekend. Wil je meer weten over Scarlet Nexus? Onze preview van de game zal binnenkort op de site verschijnen.

『Demo Sequence Initiated』

Are you ready, OSF Cadets? Prepare to take the lead and fight the Others when the #SCARLETNEXUS demo arrives.

Play it first on Xbox Series X|S, coming soon. pic.twitter.com/iQeC4tkMjw

— Scarlet Nexus (@scarlet_nexus) May 12, 2021