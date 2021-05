Vrijwel alle studio’s van Sony Interactive Entertainment zijn momenteel bezig met games voor de PlayStation 5. De eerstvolgende releases zijn Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 en God of War: Ragnarok. Van deze titels weten we het bestaan, maar dat is slechts het topje van de ijsberg.

In een interview met Wired heeft Hermen Hulst, president van Worldwide Studios, aangegeven dat de groep ontwikkelstudio’s die hieronder valt op dit moment meer dan 25 games in ontwikkeling heeft. Dit betreft dus exclusieve games voor de PlayStation 5 en bijna de helft daarvan zijn volledig nieuwe IP’s.

Dit betekent dus dat Sony tussen nu en een paar jaar meer dan tien volledig nieuwe IP’s op de markt zal zetten, naast natuurlijk nieuwe delen in bekende franchises. Deze gloednieuwe games horen thuis in diverse genres en komen uit verschillende regio’s. Het betreft overigens niet uitsluitend blockbusters, want er zitten ook kleinere games tussen.