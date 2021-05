Ondanks enkele absolute toppers als de Demon’s Souls remake en het recente Returnal, is het de voorbije maanden op vlak van grote PS5-titels wat karig geweest. Belangrijke games als Horizon: Forbidden West leken zelfs volledig van het toneel verdwenen te zijn. Dat zouden we toch bijna concluderen, als we mogen afgaan op het weinige nieuws rond de titel.

Je kan je dus de vraag stellen of de aangegeven releaseperiode – 2021 – ook effectief zal nageleefd worden. Volgens een recent artikel van Wired hoeven we ons echter geen zorgen te maken: de tweede Horizon zou volgens Worldwide Studios baas Hermen Hulst nog steeds dit jaar moeten verschijnen.

Een precieze releasedatum hebben we evenwel niet. Meer informatie volgt mogelijk tijdens één van Sony’s volgende showcases.