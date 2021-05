Het is tegenwoordig helemaal in om de tijd terug te draaien naar de hoogtijdagen van de allereerste PlayStation console. Regelmatig zien we namelijk filmpjes opduiken, waarin mensen hun favoriete games presenteren als een ‘demake’, ofwel een meer rudimentaire versie die nog op de PS1 uitgebracht had kunnen worden.

Eerder passeerden onder andere Bloodborne en Cyberpunk 2077 reeds de revue. Nu is het de beurt aan Resident Evil 8: Village. Het onderstaande filmpje spoilt weliswaar zeer weinig – maker ‘Hoolopee’ doet immers vooral een beroep op beelden uit de trailer – maar pakt toch uit met een leuke ‘what if…’ denkoefening. Enjoy!