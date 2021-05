Op 26 april was het exact 35 jaar geleden dat een opeenvolging van worst case scenario’s in de kerncentrale van Tsjernobyl tot een ramp van onmetelijke proporties leidde. Een wolk radioactieve straling verspreidde zich over Europa en haalde vernietigend uit; tot op de dag van vandaag is het onmogelijk met zekerheid vast te stellen in welke mate onze contreien in negatieve zin beïnvloed werden. De zone rond de kerncentrale zelf is inmiddels weer te bezichtigen… mét gids, haast en heel wat voorzichtigheid.

Wie het liever op veilig speelt – en bovendien wel te vinden is voor een virtueel avontuur met horrorinvloeden – kan over enkele maanden met Chernobylite aan de slag, waarin jij als een volleerde S.T.A.L.K.E.R. de uitsluitingszone van Tsjernobyl mag betreden. Ontwikkelaar Farm 51 heeft er alles aan gedaan om een geloofwaardige in-game versie van deze omgeving te presenteren en toont in een zeer leerrijke video hoe ze dat precies voor elkaar kregen. Hint: er ging een levensecht bezoek aan vooraf!

Als je uitkijkt naar de game of gewoon erg geboeid bent door wat er gedurende die onfortuinlijke nacht in 1986 te Oekraïne gebeurde, raden we je dus zeker aan om het onderstaande filmpje te bekijken. Enjoy!