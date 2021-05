De Europese PlayStation Store is de afgelopen dagen meermaals van updates voorzien en het betreft een breed aantal nieuwe releases qua games. De grootste release deze week is de Legendary Edition van Mass Effect, die bestaat uit de eerste drie games.

Andere releases deze week die wellicht de moeite waard zijn, zijn Subnautica en Call of the Sea. Dat is echter lang niet alles wat deze week verschenen is en daarvoor hebben we het onderstaande overzicht opgesteld.

PS4/PS5 Games

Rift Racoon – €4,99

Call of The Sea – €19,99

Rogue Company: Season Two Starter Pack – €4,99

Rabisco+ – €4,99

Subnautica – €29,99

Subnautica: Below Zero – €29,99

Exodemon – €12,99

Hood: Outlaws & Legends – €29,99

Hood: Outlaws & Legends – Year 1 Edition – €49,99

PS4 Games