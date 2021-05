In actie gezien | Deathloop – Bethesda en Arkane Studios hebben ons in de afgelopen jaren verschillende mooie games gebracht. Van alle games is de Dishonored franchise wellicht de bekendste en hoewel die al even in de koelkast staat, haalt de ontwikkelaar voor z’n nieuwe game duidelijk inspiratie bij deze actievolle dan wel stealth franchise. In Deathloop worden verschillende gameplayelementen met elkaar gemixt tot een interessante samenstelling die uniek moet aanvoelen. Hoewel Bethesda inmiddels is overgenomen door Microsoft, wordt de exclusiviteit van deze titel voor de PlayStation 5 gehonoreerd en daarmee staat er voor eind deze zomer een in potentie mooie titel op stapel. Wij kregen de game in actie te zien en leerden een hoop over hoe de loop van Deathloop zich zal manifesteren.

Het is een moordpuzzel

Deathloop is een game die je in de schoenen plaatst van Colt. Een kerel die oneindig vaak dezelfde dag opnieuw beleefd op het eiland Blackreef. Zoals de titel al doet vermoeden heb je te maken met een loop in de tijd, waardoor het continu een herhaling van zetten is. Dat klinkt saaier dan het in werkelijkheid is, want het doel is om als Colt deze loop te doorbreken. Om dat te realiseren is het zijn taak om acht vooraanstaande figuren van Blackreef te doden en dat is de puzzel in dit verhaal. Zodoende omschrijft de ontwikkelaar de game als een ‘moordpuzzel’, want het zal je bij de eerste loop absoluut niet lukken om je doel te bereiken.

Met acht verschillende personen die gedood moeten worden is het de bedoeling om ze in één loop op de gewenste plek te krijgen, zodat je direct een massamoord kan plegen en dus de loop kan doorbreken. Deze acht personen zijn echter te vinden in vier verschillende districten: Complex, Updaam, Fristad Rock en Karl’s Bay. Daarbij varieert hun aanwezigheid ook nog eens van ochtend, middag, avond en nacht, waardoor de daadwerkelijke uitdaging hem zit in het opsporen van de te vermoorden personen, alsook het samenbrengen van deze personen en daarvoor krijg je oneindig veel loops de tijd.

Colt Holmes

De essentie van de gameplay is dat je de ultieme samenstelling weet te bereiken om de perfecte moord uit te voeren op de acht belangrijke individuen. Om dat te realiseren moet je op onderzoek uit. Gaandeweg zie je telkens stukjes tekst in beeld en dat is een soort hulp die aangeeft wat je moet doen of wat handig is als volgende stap, want je bent als een soort Sherlock Holmes continu op zoek naar aanwijzingen om verder te komen. Zo tref je relatief snel na het begin van de game een gesloten deur aan, die enkel toegankelijk is met een bepaalde code. Die code achterhalen is dan je doel, maar voordat je zover bent leg je het loodje. Met de hulp die je her en der krijgt ontdek je op een gegeven moment die juiste code, waardoor je de deur in kwestie kan openen.

Daarachter bevinden zich weer nieuwe mogelijkheden die je goed op weg kunnen helpen en zo ontdek je beetje bij beetje steeds meer over de personen die je moet doden, waar ze zich begeven en hoe je hun normale dag kan manipuleren. Het is namelijk van groot belang dat je invloed uitoefent op hun leven, zodat je ze krijgt waar je ze hebben wilt. Dit doe je dus door telkens dingen opnieuw te doen en te onderzoeken, te spelen met verschillende momenten van de dag en combineren van diverse mogelijkheden. Je krijgt namelijk speciale krachten tot je beschikking, waardoor je eens te meer creatief te werk kunt gaan, maar daarover later meer.

Om een beter beeld te schetsen van hoe je de boel kunt manipuleren: Ene Aleksis Dorsey is een van je doelen die een feest geeft. Egor Serling is een wetenschapper die ook uitgenodigd is voor het feest van Dorsey, maar omdat hij een wetenschappelijke doorbraak bereikt heeft op de dag van het feest, laat hij het gebeuren aan zich voorbij gaan. Met die informatie weet je nu waarom de twee niet op hetzelfde moment bij elkaar kunnen zijn, maar daar kan je wat aan doen. Want wat nu als je zijn wetenschappelijke doorbraak van te voren saboteert, waardoor Serling niet langer euforisch is? Dan is het aannemelijk dat hij wel op de uitnodiging van Dorsey ingaat en zo kun je die twee bij elkaar brengen. Dat klinkt makkelijk maar is het niet. Het punt is namelijk dat je omtrent Serling weer moet uitdokteren hoe je zijn doorbraak kunt saboteren, laat staan hoe je dichtbij hem komt. Ook daarvoor heb je weer verschillende loops nodig en zodoende blijf je dus beetje bij beetje meer ontdekken, totdat de puzzelstukjes door jouw acties op hun plaats vallen en je dus de ‘golden loop’ bereikt. Dan te bedenken dat het om acht personen gaat, dus dat impliceert een vrij lange speelduur.

Dishonored met pistolen

De ontwikkelaar omschrijft Deathloop letterlijk als ‘Dishonored with guns’ en dat is een treffende benaming. Het is overduidelijk dat Arkane Studios de ontwikkelaar is, want dat is terug te zien in de visuele stijl die wat kenmerkend is voor deze studio. In de gameplay eens te meer, want naast de harde actie die je hebt met verschillende wapens (waarvan je sommige kunt dualwielden) heb je ook een machete tot je beschikking om er relatief gruwelijk op los te hakken. Combineer dat met speciale krachten, waaronder de mogelijkheid om te teleporteren en de gelijkenissen met Dishonored zijn overduidelijk zichtbaar. Toch weet Deathloop zich voldoende te onderscheiden, omdat het meer een combinatie van actie met puzzelen is, waarbij je loop na loop een stapje dichterbij je doel komt.

De actie is overigens divers ingericht, want relatief snel krijg je verschillende krachten tot je beschikking die voor creatieve gevechten zorgen. Deze krachten krijg je door de acht individuen te doden, apart van elkaar en als je dat opnieuw doet, dan zal de kracht via een upgrade toenemen. Je wordt dus altijd beloond voor je actie in je zoektocht naar de golden loop. Naast de mogelijkheid om te teleporteren krijg je gaandeweg de game de mogelijkheid om onzichtbaar te worden voor bepaalde attributen, alsook de optie om vijanden of objecten weg te smijten. Net zo leuk is het linken van vijanden via ‘Nexus’, waardoor jouw actie op een vijand van toepassing wordt op alle vijanden. Dan is één headshot ineens voldoende voor het uitschakelen van drie personen.

Naast deze speciale krachten, waar er meer van zijn, krijg je ook de beschikking over ‘trinkets’ en dat zijn verschillende buffs voor je wapens. Denk aan sneller inzoomen, minder terugslag, geluidsdempers en meer. Dus afgezien van het puzzelen om dichterbij je doelen te komen speel je ook steeds meer wapens en middelen vrij, wat je tocht en de loops gemakkelijker maakt. Daar komt ook een zeer belangrijk goedje bij kijken en dat heet ‘Residuum’. Dit biedt je namelijk de mogelijkheid om op een gegeven moment je wapens, trinkets, krachten en meer permanent te behouden door de loops heen, waardoor je niet continu vanaf nul opnieuw moet beginnen.

Unieke ervaring

Deathloop klinkt dus in een bepaalde zin heel erg als een roguelike, maar Arkane Studios wil de game niet direct in die categorie scharen. Het heeft ook weinig van doen met een bepaalde toenemende of afnemende moeilijkheidsgraad, want de kern van de gameplay zit hem vooral in het puzzelen om de ultieme moord in de golden loop te bereiken. Wat hier een aanvullend element is, is Juliana. Dit is een jager die als doel heeft om jou weer op te jagen en dat kan door een andere speler gedaan worden. Je bent niet verplicht Deathloop online te spelen, dus als je geen zin in een invasie hebt, dan ben je daarin vrij. Wil je de spanning echter ophogen, dan kan een invasie van Juliana door een andere speler erg interessant zijn.

Helaas ging de ontwikkelaar daar niet al te diep op in, dus wat haar mogelijkheden, rol en invloed precies zijn is nog wat in nevelen gehuld. Desalniettemin is uit de presentatie duidelijk geworden dat de ontwikkelaar binnen de kaders van een shooter en de Dishonored franchise met Deathloop een unieke ervaring tracht te brengen. Dit vertaalt zich ook gevoelsmatig naar de gameplay, want de DualSense stelt men in staat om elk wapen een uniek eigen gevoel te geven via de haptische feedback, wat dus voor een meer specifieke gunplay moet zorgen. Tot slot mikt Arkane op een framerate van 60 frames per seconde en naar eigen zeggen een adaptieve 4K resolutie, maar dat staat nog niet in steen.

Voorlopige conclusie

Deathloop is een interessante titel die de bekende gameplay van Dishonored in een nieuw jasje giet door daar creatieve puzzelelementen aan toe te voegen. Het uitdokteren, het manipuleren van de dagelijkse bezigheden van je doelen en het overwinnen van vele vijanden die je weg versperren vormen de kern van de gameplay. Je krijgt daartoe diverse middelen tot je beschikking en dat zorgt voor creatieve mogelijkheden om de golden loop te realiseren. Deathloop is als nieuw IP gewaagd, omdat de herhalende loops afschrikwekkend kunnen werken. De manier van spelen heb je echter geheel zelf in de hand en gezien Blackreef in mysterie gehuld is, moet dat motiveren om echt door de loop heen te willen breken. Om dat te realiseren schotelt de game veel actie voor die je op creatieve wijze kunt laten plaatsvinden dankzij je wapens en speciale krachten. We hebben de game dik een half uur in actie gezien en het smaakte absoluut naar meer. Deathloop verschijnt op 14 september exclusief voor de PlayStation 5.