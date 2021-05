Tezamen met de release van de Xbox Series X|S kwam de game The Falconeer uit. Deze titel kwam ook naar de Xbox One en pc, maar niet naar de PlayStation. Het is nu zo goed als zeker dat dit alsnog wel gaat gebeuren.

In Japan is The Falconeer: Warrior Edition gespot bij meerdere retailers, waaronder Amazon Japan en Rakuten. Deze nieuwe versie – die nieuwe content met zich meebrengt – kan je reserveren voor de PlayStation 4 en 5. De releasedatum van de ‘bird shooter’ is 5 augustus. De box-art is ook al bekend en die kan je hieronder bekijken.

Het enige wat nog ontbreekt is de officiële aankondiging van de The Falconeer: Warrior Edition voor de PlayStation consoles.