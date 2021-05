De PlayStation 5 tekorten zijn al maanden een onderwerp van discussie. Sony wil graag meer leveren, maar is gebonden aan een beperkt aanbod van onderdelen die door externe partijen geleverd worden. De vraag naar de console is onverminderd hoog en dat zorgt voor een gat. Dat gat zal zo snel mogelijk gevuld moeten worden, maar dat ligt niet helemaal in de handen van Sony.

Zoals eerder gemeld kijkt het bedrijf naar opties om de productie te versnellen. Ook gaan er geruchten over een alternatief hardware ontwerp dat in 2022 toegepast zou moeten worden om de productie op te kunnen schroeven. In de tussentijd meldt Jim Ryan in gesprek met Wired echter dat de productie deze zomer zal gaan toenemen.

Sony werkt zo hard als mogelijk is om de situatie te verbeteren en in de zomer zal de productie omhoog gaan, zeker in de tweede helft van 2021. De hoop daarbij is dat de hoge vraag tegenover het lage aanbod dan gaat stabiliseren. Dat betekent in Jip en Janneke taal dat consumenten tegen die tijd niet maanden meer op hun console hoeven te wachten.

“We’re working as hard as we can to ameliorate that situation. We see production ramping up over the summer and certainly into the second half of the year, and we would hope to see some sort of return to normality in terms of the balance between supply and demand during that period.”