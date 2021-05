Pas geleden konden we jullie al vertellen dat Sony een handelsmerk had vastgelegd voor de Soho Engine, en al snel gingen de geruchten dat een terugkeer van The Getaway plotseling niet eens zo’n heel gek idee meer is, gezien de engine dezelfde naam draagt als het team dat destijds verantwoordelijk was voor The Getaway franchise.

Het moge duidelijk zijn dat Sony in ieder geval iets in zijn schild voert met (de) Soho Engine, want het handelsmerk is onlangs ook in Japan geregistreerd, maar veel duidelijker is het verhaal niet geworden. Is het nu een engine of misschien toch een game? Sony houdt de lippen in ieder geval stijf op elkaar.

De E3 zit er echter aan te komen en het is niet ondenkbaar dat we rondom dat evenement via bijvoorbeeld State of Play meer te horen gaan krijgen. Tot die tijd houden we het bij voorzichtige speculaties en natuurlijk een korreltje zout.