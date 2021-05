Een van de games die door velen vorig jaar wellicht over het hoofd is gezien, is Manifold Garden. De puzzelgame wordt volgende week wederom geïntroduceerd en wel op de PlayStation 5, dus als je de titel destijds gemist hebt, dan is dit wellicht een mooi alternatief.

Manifold Garden schotelt een unieke ervaring voor met puzzels die je vragen om in 3D te denken. De PlayStation 5-versie versterkt deze ervaring door meer objecten op het scherm te toveren, waardoor de visuele effecten nog indrukwekkender worden. Tevens draait de game op 4K 60 fps en de haptische feedback van de DualSense zorgt er voor dat je nu ook de wereld kan voelen.

De PS5-versie van Manifold Garden zal op 20 mei uitkomen, zowel digitaal als fysiek. Heb je de PlayStation 4-versie al in bezit, dan kan je gratis upgraden. Aangezien de game al bijna in de winkels ligt is er ook meteen een lanceringstrailer in elkaar gezet en die check je hieronder.