Onlangs legde Sony nog het handelsmerk vast voor Sunset Overdrive, een titel van Insomniac Games die in eerste instantie exclusief voor de Xbox is verschenen. Met Sony’s overname van Insomniac Games ligt het IP nu echter in de handen van de Japanse consolefabrikant.

Het vastleggen van het handelsmerk is geen regelrechte aankondiging van een remaster of vervolg, maar GQ Magazine kon het niet laten om regisseur Marcus Smith te vragen hoe het zit met de toekomst van Sunset Overdrive. Ondanks dat Insomniac druk bezig is met Ratchet & Clank en (waarschijnlijk) een nieuwe Spider-Man, zegt Smith dat hen niks in de weg staat om aan Sunset Overdrive te werken.

“I mean, never say never is my approach. Obviously, we’re part of Sony now, but we own the IP and so there’s nothing really stopping us other than we have a lot of really exciting things in our future. I think there are a lot of stories that can be told in that universe and I would love to return to it. I had a lot of fun making that game.”