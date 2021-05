Sony heeft al laten weten dat er meer PlayStation 5-consoles zijn verkocht in de launch periode dan in dezelfde tijdspanne destijds het geval was met de PlayStation 4. Het Japanse bedrijf meldt nu dat de nieuwe spelcomputer ook op andere vlakken goede zaken doet.

Sony Interactive Entertainment heeft met Wired gesproken over wat de PlayStation 5 heeft gepresteerd sinds de launch. In de eerste vijf maanden zijn er 11% meer games verkocht dan in dezelfde periode van de PS4 na launch. Ook spenderen PS5-gebruikers meer tijd aan hun games ten opzichte van de vorige generatie, namelijk 81% meer.

Een forse groei dus, maar dit laatste is grotendeels te verklaren door de huidige pandemie. In totaal wordt er sowieso meer gespeeld op PlayStation-spelcomputers. Zo werd er in maart van dit jaar 20% meer gegamed op een console van Sony dan het jaar daarvoor.