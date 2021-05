Over een maand ligt Ratchet & Clank: Rift Apart in de winkels en nu die release dichterbij komt worden er steeds meer details gedeeld. Ook kon je gisteren nieuwe gameplaybeelden bekijken, samen met wat schitterende screenshots. Uit een interview van IGN leren we dat de game een relatief toegankelijke platinum Trophy bevat, wat natuurlijk goed nieuws voor de Trophyjagers is.

Volgens game director Mike Daly zal Ratchet & Clank: Rift Apart een vrij standaard Trophylijst bevatten, waarbij de platinum Trophy bereikbaar is voor heel veel gamers. Dat is iets wat we vaker zien bij games van Sony, zo zijn de platinum Trophies van beide Spider-Man games erg toegankelijk, net zoals die van Days Gone en God of War, om wat titels te noemen.

Ratchet & Clank: Rift Apart schaart zich ook in dat rijtje en het blijkt zelfs mogelijk te zijn om alle Trophies in een playthrough te behalen. Dit is voor gamers die zo efficiënt mogelijk met hun tijd om willen gaan. Maar om dat op die manier te doen, moeten spelers wel erg grondig te werk gaan. Kortom, je zult elk hoekje moeten verkennen.

Lukt dat niet, dan kan je altijd aan een tweede playthrough beginnen en speciaal daarvoor is de ‘challenge mode’ in het leven geroepen. Daarmee kun je van voor af aan opnieuw beginnen, maar dan met alles wat je al hebt vrijgespeeld. Oftewel: een New Game+ modus.