Knockout City is nog maar een week van ons verwijderd, want vanaf 21 mei kunnen we wraak op elkaar nemen in een ouderwets potje trefbal. Het is uiteraard meer dan simpel trefbal, zoals we al aangaven in onze preview. Er zijn namelijk allerlei aspecten die hierbij om de hoek komen kijken voor de perfecte worp. Vanaf release kan je in ieder geval lekker gaan oefenen op je worp dankzij het Block Party evenement.

Dit evenement zal tot 30 mei actief zijn en op de bovenstaande afbeelding kun je zien wat je mag verwachten. Zo kan je het met een beetje geluk zelfs opnemen tegen de ontwikkelaars en ook zullen er toernooien gespeeld worden in deze periode. Daarnaast zal je leuke beloningen kunnen vrijspelen tijdens dit spektakel. Knockout City zal tijdens het Block Party evenement geheel gratis te spelen zijn op alle platformen waarop de game verschijnt.