Sony is dit jaar erg gul geweest door alle PlayStation gamers van gratis games te voorzien via het Play at Home initiatief. Zo konden we kosteloos aan de slag met Ratchet & Clank en Horizon: Zero Dawn, en er waren nog negen andere games ook gratis beschikbaar.

Sony kondigde eerder al aan dat het Play at Home initiatief nog niet voorbij is en ze zullen op 17 mei daad bij woord voegen. Het volgende in dit initiatief is dat er in-game content wordt uitgedeeld voor diverse titels en Sony heeft op een rijtje gezet wat we mogen verwachten.

Rocket League – PlayStation Plus pakket: bevat vier unieke customize items, waaronder Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail en de Trimpact BL Player Banner.

Brawlhalla – Play at Home pakket: bevat de Rayman Legend Unlock, Sir Rayelot skin met Axe en Gauntlet wapen skins, Shrug emote en Grimm Sidekick.

Destruction AllStars – 1100 Destruction Points.

MLB The Show 21 – MLB The Show 21 10 The Show pakketten.

NBA 2K21 – Play at Home pakket: bevat MyTEAM Series 2 Amethyst Damian Lillard, 5,000 MyTEAM Points en meer.

Rogue Company – Play at Home pakket: bevat het Kyoto Undercover Ronin outfit en 200 Rogue Bucks.

World of Tanks – Twice the Courage pakket bevat vijf x1.5 Silver Boosters, vijf x2 XP Boosters, 7 dagen Premium account en meer.

World of Warships – Twice the Courage pakket: bevat Tier III battleship Arkansas, 7 dagen Premium account en 5x Rare Boosters van alle vijf types.

Warframe – Starter bundel: bevat 100 Platinum, 100,000 Credits, 7 dagen Affinity Booster, Essential Base Damage Mod bundel en meer.

Call of Duty: Warzone – Vijf Double XP tokens van 60 minuten (beschikbaar vanaf 20 mei 19.00 uur).

Afgezien van de Warzone tokens is alle content vanaf 17 mei beschikbaar en dat tot en met 6 juni. Dus als je een of meerdere games uit het bovenstaande lijstje speelt, maak er zeker gebruik van. Als laatste: weet dat Horizon: Zero Dawn tot morgenochtend 05.00 uur beschikbaar is als gratis download.