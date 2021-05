Liefhebbers van het tv-programma Domino Day en domino liefhebbers an sich kunnen zich binnenkort gaan vermaken met de PlayStation VR game Gadgeteer. Als jij goed bent in het veroorzaken van kettingreacties met domino’s – of andere voorwerpen in het echte leven – dan is deze titel wellicht wat voor jou.

In Gadgeteer moet je namelijk allerlei puzzels oplossen door het juiste steentje te laten omvallen. Je kunt meer dan honderd verschillende voorwerpen gebruiken om deze puzzels op te lossen. Met behulp van vier verschillende tools kan je ook jouw voorwerpen beschilderen, dupliceren, creëren en vernietigen.

Je kunt het verhaal volgen in de puzzel modus, je creativiteit loslaten in de Maker modus of online allerlei puzzels van de community oplossen in de Online Sharing modus. Gadgeteer verschijnt op 25 mei voor PlayStation VR.