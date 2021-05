Op 11 juni 2021 mogen we de volgende exclusieve game voor de PlayStation 5 verwachten en dat is natuurlijk Ratchet & Clank: Rift Apart. Met minder dan een maand te gaan ziet het er allemaal erg goed uit, gezien we de game nu meermaals in actie hebben gezien en de reacties lovend zijn.

Het belangrijke definitieve woord is er nu ook: de game is goud gegaan. Dit laat Insomniac via Twitter weten en dat betekent natuurlijk dat de game in z’n geheel is afgerond, waardoor ook de beoogde releasedatum gehaald zal worden. Wel kan het zijn dat de ontwikkelaar nog aan een day-one patch werkt, zoals tegenwoordig gebruikelijk is.